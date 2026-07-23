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Международный общественный трибунал запустит кампанию о преступлениях Украины

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов запускает широкую информационную кампанию на международных площадках.

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов запускает широкую информационную кампанию на международных площадках.

Соответствующее заявление сделал председатель общественного трибунала Максим Григорьев.

«Запускаем широкую кампанию на международных площадках, где мы будем рассказывать о том, какие преступления совершает киевский режим», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что трибунал, в рамках которого будут судить Владимира Зеленского и других представителей киевского режима, когда-нибудь ещё состоится.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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