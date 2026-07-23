Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов запускает широкую информационную кампанию на международных площадках.
Соответствующее заявление сделал председатель общественного трибунала Максим Григорьев.
«Запускаем широкую кампанию на международных площадках, где мы будем рассказывать о том, какие преступления совершает киевский режим», — цитирует его РИА Новости.
Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что трибунал, в рамках которого будут судить Владимира Зеленского и других представителей киевского режима, когда-нибудь ещё состоится.