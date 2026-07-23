Экс-замглавы Минобороны Британии отказался возвращаться в правительство

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны Великобритании (2024−2026) Ал Карнс отклонил предложение вернуться в правительство из-за недостаточных трат на военные нужды.
Как сообщил политик в X, у него состоялся «хороший разговор» с партийным организатором в Палате общин (нижней палате британского парламента) Аннелиз Миджли, которая предложила ему «вернуться в правительство», однако «после тщательного обдумывания» он «с уважением и благодарностью» ответил отказом на предложение.
«Я подал в отставку в июне, поскольку считал, что предложенное оборонное финансирование не отвечает тем угрозам, с которыми сталкивается страна, — отметил Карнс. — Я всегда говорил, что буду служить там, где меня попросят. В обычных обстоятельствах я бы поступил именно так, но причина, по которой я ушел в отставку, все еще не была устранена. Занять другую должность в другом министерстве означало бы, что ситуация решена». Он добавил, что продолжит бороться за увеличение военного бюджета в качестве рядового депутата Палаты общин от правящей Лейбористской партии.
Карнс подал в отставку с поста замглавы Минобороны Великобритании 11 июня. Свое решение он объяснил тем, что правительство Кира Стармера не выделяет достаточно средств на военные нужды.
20 июля пост премьер-министра страны занял Энди Бернэм. Он сменил Кира Стармера, который был вынужден подать в отставку под давлением депутатов Лейбористской партии на фоне ее поражения на выборах местного уровня, прошедших в мае. Ранее Карнс считался одним из претендентов на пост главы правительства в случае ухода Стармера. Однако в итоге он не стал выставлять свою кандидатуру на выборах партийного лидера.