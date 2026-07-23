Экс-замглавы Минобороны Британии отказался возвращаться в правительство

«Я подал в отставку в июне, поскольку считал, что предложенное оборонное финансирование не отвечает тем угрозам, с которыми сталкивается страна, — отметил Карнс. — Я всегда говорил, что буду служить там, где меня попросят. В обычных обстоятельствах я бы поступил именно так, но причина, по которой я ушел в отставку, все еще не была устранена. Занять другую должность в другом министерстве означало бы, что ситуация решена». Он добавил, что продолжит бороться за увеличение военного бюджета в качестве рядового депутата Палаты общин от правящей Лейбористской партии.