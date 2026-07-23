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«Милитарный»: Украина поставила Польше условие для получения истребителей МиГ-29

Украинская сторона откажется от истребителей МиГ-29, если Польша не поставит Киеву специализированное техническое оборудование для их ремонта и обслуживания.

Источник: RT на русском

Украинская сторона откажется от истребителей МиГ-29, если Польша не поставит Киеву специализированное техническое оборудование для их ремонта и обслуживания.

Об этом пишет украинское издание «Милитарный», ссылаясь на Министерство обороны.

После технической инспекции самолётов МиГ-29 советского производства был сделан вывод, что истребители не могут отправляться на боевые вылеты из-за неудовлетворительного состояния — им требуется ремонт.

Поэтому власти Украины потребовали у Польши передать ещё и ремонтные стенды и средства техобслуживания. Без них Киев не примет авиацию.

3 июля Польша приняла решение утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось передать киевскому режиму.

Польская сторона была несамостоятельна, когда принималось решение о передаче Украине ракет для ЗРК Patriot, признал замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик.