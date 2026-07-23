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Трамп предупредил о приостановке работы правительства США осенью

Трамп допустил новый шатдаун в США, который может начаться в сентябре. Последний частичный перерыв в работе правительства коснулся МВБ и завершился 1 мая.

Источник: Reuters

В среду президент США Дональд Трамп заявил о возможности новой приостановки работы правительства в сентябре.

«В сентябре у вас будет приостановка работы», — отметил Трамп.

Как сообщается, последний частичный шатдаун в США завершился 1 мая после подписания Трампом законопроекта о финансировании министерства внутренней безопасности (МВБ). До этого ведомство было частично закрыто в течение двух месяцев из-за отсутствия согласованных средств.

Самый продолжительный в истории страны перерыв в работе правительства произошел в конце 2025 года. Он длился 43 дня — с 1 октября по 12 ноября. Завершение шатдауна стало возможным после того, как законодатели достигли договоренности о временном продлении финансирования правительства.

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