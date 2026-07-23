Трамп предупредил о приостановке работы правительства США осенью

Самый продолжительный в истории страны перерыв в работе правительства произошел в конце 2025 года. Он длился 43 дня — с 1 октября по 12 ноября. Завершение шатдауна стало возможным после того, как законодатели достигли договоренности о временном продлении финансирования правительства.