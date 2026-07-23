Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси умер в возрасте 84 лет

Работа господина Вулси в ЦРУ пришлась на сложный период, пишет NYT. Тогда произошел первый теракт во Всемирном торговом центре в 1993 году, а также стрельба, устроенная террористом у штаб-квартиры агентства в том же году. Из-за распада СССР при нем массово увольнялись опытные сотрудники, которые изучали и прогнозировали политику советского руководства. В 1994 году произошел арест офицера ЦРУ Олдрича Эймса, который передавал секретные данные Москве. Хотя улики, указывавшие на утечку, существовали давно, расследование в отношении Эймса началось лишь в 1993 году. За этот провал господин Вулси никого не уволил и не понизил в должности, ограничившись выговорами.