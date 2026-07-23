Карасин назвал опасным для международных отношений союз США и Британии

«То, что там происходит, я имею в виду в отношениях между европейскими членами НАТО и, в частности, такими странами, как Великобритания, и США, — это чрезвычайно опасная тенденция, потому что, по сути дела, речь идет о создании единого военного лагеря, причем не на словах, не по резолюциям саммитов НАТО, а на деле. И это большая опасность. В этом кроется потенциальный риск для всей международной системы отношений», — отметил Карасин.