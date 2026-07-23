Карасин назвал опасным для международных отношений союз США и Британии

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Разрешение Великобритании на использование США британских военных баз для ударов по Ирану говорит о создании единого военного лагеря, угрожающего международной системе отношений. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не стал отзывать согласие на использование США британских военных баз для ударов по Ирану, выданное его предшественником Киром Стармером.
«То, что там происходит, я имею в виду в отношениях между европейскими членами НАТО и, в частности, такими странами, как Великобритания, и США, — это чрезвычайно опасная тенденция, потому что, по сути дела, речь идет о создании единого военного лагеря, причем не на словах, не по резолюциям саммитов НАТО, а на деле. И это большая опасность. В этом кроется потенциальный риск для всей международной системы отношений», — отметил Карасин.
По словам Карасина, вопрос о том, какая из стран втягивает другую в конфликт, по-прежнему остается открытым. Он также подчеркнул, что в РФ внимательно следят за действиями Запада.