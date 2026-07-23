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Tasnim: в нескольких городах Ирана произошли взрывы

По информации агентства, они произошли в районе порта Бендер-Махшехр и города Сирик.

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в нескольких городах на территории Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, взрывы произошли в районе порта Бендер-Махшехр и города Сирик.

В то же время агентство Fars сообщило, что ВС США атаковали города Рамшир и Бушер.

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