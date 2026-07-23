Tasnim: в нескольких городах Ирана произошли взрывы

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в нескольких городах на территории Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его данным, взрывы произошли в районе порта Бендер-Махшехр и города Сирик.
В то же время агентство Fars сообщило, что ВС США атаковали города Рамшир и Бушер.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше