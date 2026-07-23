«Этот ужас когда-нибудь закончится»: ВФЛА подала иск к World Athletics в CAS из-за отстранения россиян

Всероссийская федерация лёгкой атлетики обратилась с иском в CAS из-за продления отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований. Председатель организации Пётр Фрадков посетовал, что в этом деле присутствует политический контекст. А министр спорта Михаил Дегтярёв предположил, что Себастьян Коу мстит МОК. По мнению Сергея Шубенкова, рассчитывать на положительный исход дела не приходится. Анна Чичерова и Илья Шкуренёв, напротив, верят в лучшее. А Ольга Богословская уверена в победе российской стороны при поддержке грамотных юристов.
«Шансы на более удачное решение повышаются».
Лёгкая атлетика остаётся одним из немногих видов спорта, где россияне лишены возможности выступать даже в нейтральном статусе. И пока другие международные федерации снимают с них все ограничения, World Athletics в очередной раз продлила действие отстранения.
ВФЛА не стала мириться с этим и обжаловала решение в CAS. Председатель организации Пётр Фрадков объяснил, что ситуация в этом виде изначально была непростой из-за допингового скандала. Однако World Athletics сняла все ограничения по этой линии ещё в марте.
«Весной мы получили решение о полном завершении этих процедур. Мы наравне с другими федерациями. Будем продолжать антидопинговую повестку, следить за чистотой спорта, это принципиально важно. Функционеры и спортсмены извлекли правильные уроки. Будем двигаться в рамках договорённостей, которые есть», — заявил Фрадков в эфире «Матч ТВ».
По его словам, в ВФЛА с воодушевлением встретили новые рекомендации МОК, но пока не дождались соответствующих шагов от вышестоящей организации.
«Мы видим точно, что есть некий политический контекст. Большое число членов исполкома World Athletics начинают нас поддерживать. Многие ориентируются на вердикт МОК», — добавил Фрадков.
Высказался и министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярёв. Он назвал довольно необычную возможную причину негативного отношения к россиянам в руководстве мировой лёгкой атлетики.
«Это личное. Президент этой организации Себастьян Коу баллотировался на пост президента МОК и проиграл с треском нынешнему президенту организации. И, видно, подгаживает. Как говорят? “Англичанка гадит”? Вот сейчас гадит англичанин. Конечно, МОК свой авторитет будет отстаивать. Где-то публично, где-то непублично, тихо», — цитирует Дегтярёва «Комсомольская правда».
Международная федерация оставила в силе отстранение отечественных атлетов в начале июля. В ответ ВФЛА в предписанный пятидневный срок обратилась в Спортивный арбитражный суд. В организации заверили, что делом займутся опытные юристы, специализирующиеся на спортивном праве.
«Отметим, что решение World Athletics затрагивает фундаментальные интересы отечественной лёгкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов на участие в соревнованиях на дискриминационной основе. ВФЛА продолжает предпринимать все доступные правовые меры для защиты интересов российских легкоатлетов», — цитирует ТАСС пресс-службу ВФЛА.
В вышестоящей организации приняли подачу апелляции к сведению, а в CAS подтвердили, что получили её.
По мнению спортивного юриста Анны Анцелиович, исход тяжбы зависит от того, какие арбитры будут рассматривать дело. Однако шансы на положительный вердикт в свете новых рекомендаций МОК довольно высоки.
«Любой юрист скажет, что должно быть равенство как среди стран, так и среди видов спорта. Если в одних россияне допущены, то в других это будет дискриминационно. В последнее время шансы на более удачное решение повышаются», — цитирует Анцелиович «Р-Спорт».
«Без россиян международные турниры теряют в зрелищности».
Чтобы понять, как в мире отечественной лёгкой атлетики относятся к происходящему, RT пообщался как с действующими, так и бывшими российскими спортсменами. Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков признался, что не верит в успех.
«Я за ситуацией слежу не вполне, потому что, на мой взгляд, она уже очень сильно затянулась. И всё, что можно было сделать, уже было сделано, опробовано и испытано. На сегодня нет таких механизмов, которые бы могли позволить обойти принципиальную позицию президента международной федерации. Коу вроде бы нехороший человек. А с другой стороны, максимально последовательный и твёрдый. Хотя бы в этих моментах. Если что-то получится, я буду очень сильно удивлён, так как настроен скептически», — отметил Шубенков.
В качестве примера он вспомнил Олимпийские игры — 2016, когда МОК отдал допуск россиян на откуп международным федерациям. В итоге, если во многих других видах в Бразилию приехали полноценные сборные, то в лёгкой атлетике — только Дарья Клишина. Не помогли даже обращения в CAS.
«История развивается по спирали. Мы в той же точке, но всё немного по-другому. Судиться в CAS нынче очень-очень долго и дорого. Правда, деньги и время уже совершенно не мои, я в этой ситуации участвую опосредованно, потому что, если честно, надежды на возвращение на международные соревнования оставил уже как пару лет», — добавил Шубенков.
В свою очередь, трёхкратный призёр чемпионатов Европы, десятиборец Илья Шкуренёв посетовал, что от самих легкоатлетов ничего не зависит и потому остаётся лишь наблюдать.
«Честно говоря, уже давно ничего не жду. Мне главное, чтобы ребята просто получили возможность выступать на международных стартах. Я очень надеюсь, что этот ужас когда-нибудь закончится. Каждый относится к происходящему по-своему. Без россиян международные турниры теряют в зрелищности. Если спросить у наших легкоатлетов, вам каждый даст такой ответ. У иностранцев отношение, понятное дело, другое», — подчеркнул Шкуренёв.
А вот олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова настроена куда оптимистичнее. Она считает, что шансы на победу и снятие всех ограничений есть.
«Если ВФЛА решилась подать апелляцию в CAS, значит, руководство нашей федерации основывалось на том, что других вариантов просто нет. Надеюсь, что этот иск рассмотрят по существу и вынесут справедливый вердикт, который наконец позволит выступать нашим спортсменам», — выразила надежду Чичерова.
Чемпионка мира по бегу, а в настоящий момент комментатор Ольга Богословская тоже верит в лучшее. По её мнению, бороться с подобным беспределом необходимо в правовом поле. Журналистка рассказала, что российская сторона тщательно подготовилась и собрала команду из сильных иностранных юристов.
«Я, естественно, категорически приветствую этот шаг. Знаете, как в пословице: “Если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе”. Это решение напрашивалось давно. Просто всё надо было систематизировать, структурировать, как это сделала новая команда ВФЛА во главе с Фрадковым. Сначала разобрались, что к чему. Потом начали делать определённые шаги, чтобы понять, чего хочет международная федерация и что должна сделать ВФЛА. Затем закрыли историю с допингом, которая тянулась с 2015-го», — напомнила Богословская.
Она также считает, что в CAS при рассмотрении дела не сумеют игнорировать новые рекомендации МОК о снятии с отечественных атлетов всех ограничений.
«Разобраться и допустить наших спортсменов — это то, чего мы сможем добиться. И если противоположная сторона будет точно понимать, что у нас не просто намерения, а каждый раз мы будем делать конкретные шаги, то это рано или поздно приведёт к возвращению наших атлетов. Мы видим тенденцию по восстановлению россиян в разных видах. Но дело в том, что во главе World Athletics стоит британец Коу, который выступает против нас. При этом мы прекрасно понимаем, что время его на этом посту сочтено. Точно так же в World Athletics осознают, что мы пойдём в CAS и, конечно, выиграем», — добавила Богословская.
Более того, она уверена, что процесс не затянется на долгое время, поскольку процедура рассмотрения подобных дел чётко прописана.
«Они не могут тянуть годами. Кстати, от World Athletics уже получили подтверждение, что они видели наш иск. Естественно, там будут бодаться как могут, но понимают, что проиграют», — подытожила Богословская.