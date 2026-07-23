«Этот ужас когда-нибудь закончится»: ВФЛА подала иск к World Athletics в CAS из-за отстранения россиян

«Я за ситуацией слежу не вполне, потому что, на мой взгляд, она уже очень сильно затянулась. И всё, что можно было сделать, уже было сделано, опробовано и испытано. На сегодня нет таких механизмов, которые бы могли позволить обойти принципиальную позицию президента международной федерации. Коу вроде бы нехороший человек. А с другой стороны, максимально последовательный и твёрдый. Хотя бы в этих моментах. Если что-то получится, я буду очень сильно удивлён, так как настроен скептически», — отметил Шубенков.