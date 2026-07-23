Йеменские хуситы атаковали два нефтяных танкера Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили, что атаковали два танкера Саудовской Аравии ракетами и дронами.
«Вооружённые силы Йемена провели операцию, в ходе которой были нанесены удары по двум саудовским нефтяным судам, нарушившим блокаду, введённую ВС в Красном море», — говорится в заявлении движения.
Хуситы добавили, что им удалось заставить развернуться около десяти судов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает попытки блокады Красного моря йеменскими хуситами.
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Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.Читать дальше