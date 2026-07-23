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В конгрессе США устроили перепалку из-за Уолтца

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США устроили перепалку во время слушаний с участием Майкла Уолтца.

Источник: Аргументы и факты

Во время заседания комитета по иностранным делам Палаты представителей США между конгрессменами-республиканцами и демократами произошла острая словесная перепалка. Поводом стали ответы постоянного представителя США при ООН Майкла Уолтца на вопросы, касавшиеся политики Вашингтона в отношении Ирана.

Конфликт начался после того, как демократ Брэд Шерман несколько раз прервал выступление дипломата, потребовав вернуть ему время, отведенное для вопросов. Председатель комитета, республиканец Брайан Маст, не поддержал это требование и разрешил Уолтцу завершить ответ.

Позже в спор вмешался демократ Грегори Микс, заявивший, что регламент предоставляет право распоряжаться временем членам комитета, а не приглашенным участникам слушаний. В ответ Маст подчеркнул, что не следует задавать вопросы, если нет готовности выслушать ответы, после чего дискуссия завершилась.

Ранее Уолтц сообщил, что Соединённые Штаты намерены перечислить средства в казну ООН в течение ближайших недель.

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