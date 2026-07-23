В конгрессе США устроили перепалку из-за Уолтца

Позже в спор вмешался демократ Грегори Микс, заявивший, что регламент предоставляет право распоряжаться временем членам комитета, а не приглашенным участникам слушаний. В ответ Маст подчеркнул, что не следует задавать вопросы, если нет готовности выслушать ответы, после чего дискуссия завершилась.