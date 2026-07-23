В конгрессе США устроили перепалку из-за Уолтца

Конфликт начался после того, как демократ Брэд Шерман несколько раз прервал выступление дипломата, потребовав вернуть ему время, отведенное для вопросов. Председатель комитета, республиканец Брайан Маст, не поддержал это требование и разрешил Уолтцу завершить ответ.
Позже в спор вмешался демократ Грегори Микс, заявивший, что регламент предоставляет право распоряжаться временем членам комитета, а не приглашенным участникам слушаний. В ответ Маст подчеркнул, что не следует задавать вопросы, если нет готовности выслушать ответы, после чего дискуссия завершилась.
Ранее Уолтц сообщил, что Соединённые Штаты намерены перечислить средства в казну ООН в течение ближайших недель.