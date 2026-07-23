«Есть желающие подзуживать каждую из сторон»: как развивается конфликт на Ближнем Востоке

Продолжение боевых действий на Ближнем Востоке не входит в интересы ни Вашингтона, ни Тегерана, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Однако, по его словам, «есть желающие подзуживать каждую из сторон», чтобы этот конфликт продолжался. Лавров подчеркнул, что Россия «не из их числа». Министр констатировал, что РФ заинтересована в прекращении войны на Ближнем Востоке, так как эскалация негативно влияет на мировую экономику. Как отмечают эксперты, главным лоббистом конфликта остаётся Израиль, а Россия могла бы сыграть значительную роль в его урегулировании, став модератором переговорного процесса.
Продолжение конфликта на Ближнем Востоке не входит в интересы ни Вашингтона, ни Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания в формате Россия — АСЕАН.
«Не могу строить догадки в отношении того, надолго это или нет… Но у меня ощущение, что продолжение боевых действий не в интересах ни Соединённых Штатов, ни Ирана. Есть желающие подзуживать каждую из сторон, чтобы этот конфликт продолжался. Мы не из их числа, — сказал Лавров. — Сейчас на Западе, в частности в Вашингтоне, раздувают какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые он использует для атак на американские объекты. Вы знаете, просто даже как-то неловко это слышать. Оставляю на совести изобретателей этой информации такие заявления».
Дипломат также прокомментировал мнение, что Москва «должна потирать руки» из-за повышения цен на нефть выше $90 за баррель. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильных ценах на энергоносители на мировых рынках, чтобы иметь возможность выстраивать долгосрочную экономическую политику.
«Но делаем выводы, учитываем, что в любой момент может быть развязана какая-то очередная авантюра. Поэтому необходимо делать всё, чтобы укреплять экономический суверенитет в тех сферах, которые имеют жизненно важное значение для функционирования нашего государства, обеспечения нужд наших граждан, сохраняя открытость экономики для честных равноправных отношений со всеми другими странами, готовыми к сотрудничеству на таких же условиях», — пояснил Лавров.
Он добавил, что российская сторона заинтересована в прекращении конфликта Ирана и США, поскольку эскалация этого противостояния негативно влияет на мировую экономику.
«Мы хотим, чтобы это прекратилось. Это влияет на мировую экономику, а Россия — часть мировой экономики», — сказал Лавров.
Глава МИД также выразил мнение, что вследствие развязывания агрессии против исламской республики в Иране появились политические круги, которые будут выступать против отказа от разработки ядерного оружия.
«Сейчас, после того как была развязана агрессия против Исламской Республики Иран, там, я не сомневаюсь, появились политические круги, которые будут отстаивать позицию, что они отказались от военной составляющей ядерной программы, а на них напали и хотят уничтожить, сменить режим и многое другое. В тех случаях вспоминают про Ирак, про Ливию, которые тоже отказывались от программ обладания оружием массового уничтожения — и что с ними произошло?» — подчеркнул Лавров.
Российский министр спрогнозировал эффект, обратный тому, который, судя по всему, ожидался от нападения на Иран.
«Сейчас многие будут посматривать на пример Ирана и на предыдущие примеры, о которых я упомянул. Движение к тому, что только ядерное оружие может, насколько это возможно, гарантировать свободу и независимость, будет расти», — предположил глава МИД России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости.
© Пресс-служба МИД РФ.
Он добавил, что говорит об этом с огромным сожалением, «потому что это одно из последствий агрессивных действий, которые Соединённые Штаты и ряд их союзников реализовывают в мировой политике, пытаясь сохранить своё доминирование».
Политический контекст.
Напомним, Тегеран и Вашингтон в июне подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать первым шагом к прекращению конфликта. Но в июле эскалация возобновилась после атак США в Ормузском проливе. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в июле превысили $720 за 1 тыс. куб. м.
Представитель комитета по национальной безопасности иранского парламента Хасан Гашгавиа 22 июля заявил, что Иран не запрашивал возобновления переговоров с США, а своими заявлениями о таких просьбах американский президент Дональд Трамп просто стремится снизить цены на нефть.
Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио, со своей стороны, сказал, что Иран якобы несерьёзно относится к переговорам с США и это является проблемой.
Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что весь мир уже понял, что такое «переговоры по-западному».
«Сначала обвинить партнёров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договорённости, а потом признаться, что это всё нужно было для подготовки к войне. Помним мы зомбо-песню про “невыполнение Россией минских договорённостей”, которая закончилась декларацией Запада о том, что сами и не собирались им следовать», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Последствия атак США и Израиля в Тегеране.
© Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images.
«Российская сторона может быть модератором».
Как отмечает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, внешнеполитическая линия, которую проводит Россия на Ближнем Востоке, «носит крайне миролюбивый характер».
«Ключевая внешнеполитическая линия России в регионе — это сохранение мира и безопасности. Но та ситуация, которая разворачивается сейчас на Ближнем Востоке, в корне противоречит данному подходу. Поэтому российский министр иностранных дел указывает на то, что военные действия бьют как по безопасности региона, так и по безопасности всего мира, бьют по глобальной экономике. Именно поэтому в продолжении конфликта действительно не заинтересованы ни Соединённые Штаты, ни Иран», — заявил Семибратов в комментарии RT.
По его словам, любая нестабильность выгодна прежде всего спекулянтам и представителям военно-промышленного комплекса.
«К тому же нельзя забывать интересы такой страны, как Израиль — ключевого союзника США на Ближнем Востоке. И нужно понимать, что премьер-министр Израиля остался явно не удовлетворён поставленным на паузу военным конфликтом. А Трамп в данном случае оказался заложником собственного имиджа победителя, учитывая, что состояние военного конфликта, которое мы наблюдали, никак нельзя характеризовать американской военной победой», — сказал Семибратов.
Он также обратил внимание на политические процессы внутри самого Ирана.
«По иронии судьбы среди уничтоженных представителей иранской политической элиты были по большей части именно те, кто выступал за конструктивный подход в рамках выстраивания отношений с Западом. Сейчас в Тегеране в большей степени у власти находятся ястребы, которые могут видеть в нынешней фазе конфликта возможность по переформатированию всего пространства Ближнего Востока в свою пользу. Тем более что у иранской стороны есть серьёзные тактические успехи», — отметил Семибратов.
Как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, главным лоббистом войны на Ближнем Востоке является Израиль.
«Израильское лобби играет в США огромную роль. Поэтому очевидно, что интересы Тель-Авива здесь ключевые и его главная идея — сменить режим в Иране. И израильские военно-политические силы проталкивают эту идею. Заключение мирных договорённостей между Вашингтоном и Тегераном было тактической хитростью. Иран требовал того, на что Вашингтон в итоге не смог согласиться. Но США сделали вид, что их всё устраивает, чтобы выиграть время и сконцентрировать ресурсы для второй волны ударов по Ирану, подготовить логистику», — заявил Блохин.
Военные КСИР.
© Islamic Revolutionary Guard Corps/Anadolu via Getty Images.
По его мнению, Россия могла бы сыграть значительную роль в урегулировании конфликта между США и Ираном.
«Российская сторона может быть модератором переговорного процесса, поскольку у неё хорошие отношения с Ираном и зарождающиеся контакты с Соединёнными Штатами. Поэтому Россия могла бы выступить как посредник», — заключил аналитик.