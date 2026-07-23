«Есть желающие подзуживать каждую из сторон»: как развивается конфликт на Ближнем Востоке

«Не могу строить догадки в отношении того, надолго это или нет… Но у меня ощущение, что продолжение боевых действий не в интересах ни Соединённых Штатов, ни Ирана. Есть желающие подзуживать каждую из сторон, чтобы этот конфликт продолжался. Мы не из их числа, — сказал Лавров. — Сейчас на Западе, в частности в Вашингтоне, раздувают какую-то тему, что Россия и Китай напрямую снабжают Иран теми вооружениями, которые он использует для атак на американские объекты. Вы знаете, просто даже как-то неловко это слышать. Оставляю на совести изобретателей этой информации такие заявления».