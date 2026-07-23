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WSJ: США готовятся расширить операцию против Ирана

Газета отметила, что за неделю с американских баз на Ближний Восток перебросили силы специальных операций.

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. США наращивают военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда военнослужащих и вооружения и готовясь к возможному расширению операции против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, за неделю на Ближний Восток с баз в США были переброшены силы специальных операций. Кроме того, более 150 медиков прибыли в медицинский центр Ландштуля в Германии — основное место, куда направляют американских военных, получивших ранения в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Эскадрильи истребителей были размещены на авиабазах по всему региону, бомбардировщики на базах в Соединенных Штатах и в Великобритании переведены в состояние повышенной готовности, отметил собеседник издания.

Все это свидетельствует о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширить военные действия против Ирана, подчеркивает газета. Как указывает The Wall Street Journal, полномасштабная война с исламской республикой грозит США дальнейшим истощением запасов боеприпасов и новыми потрясениями на мировом нефтяном рынке.

В середине июля The Wall Street Journal сообщала, что Трамп после нескольких совещаний с ключевыми советниками склоняется к расширению военных действий против Ирана. По сведениям источников издания, среди рассматриваемых американской администрацией опций — усиление бомбардировок территории исламской республики, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива и удары по энергетическим объектам Ирана.

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