WSJ: США готовятся расширить операцию против Ирана

Как отмечается, за неделю на Ближний Восток с баз в США были переброшены силы специальных операций. Кроме того, более 150 медиков прибыли в медицинский центр Ландштуля в Германии — основное место, куда направляют американских военных, получивших ранения в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Эскадрильи истребителей были размещены на авиабазах по всему региону, бомбардировщики на базах в Соединенных Штатах и в Великобритании переведены в состояние повышенной готовности, отметил собеседник издания.