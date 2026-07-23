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Историк из Франции назвал Путина человеком исключительной интуиции

Историк Малиновски: Путин является человеком исключительной интуиции и культуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски в беседе с РИА Новости назвал президента России Владимира Путина человеком, обладающим способностью мгновенно считывать окружающих людей и отличающимся исключительной культурой и образованностью.

Малиновски, проживающий в Москве с 2017 года, рассказал агентству, что несколько раз встречался с российским президентом.

«Это человек исключительной культуры и образования. Но главное — он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», — поделился историк своими впечатлениями от встреч с Путиным.

Малиновски рассказал, что впервые увидел российского лидера на трибуне во время Парада в Москве, куда он был приглашен в 2015 году по случаю 70-летия Великой Победы, и эта встреча произвела на него большое впечатление.

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