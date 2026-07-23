Историк из Франции назвал Путина человеком исключительной интуиции

«Это человек исключительной культуры и образования. Но главное — он способен за одну секунду проанализировать ситуацию. Он сразу понимает, что за человек перед ним, ему хватает для этого буквально пары секунд. Он мгновенно тебя считывает, словно рентгеном просвечивает», — поделился историк своими впечатлениями от встреч с Путиным.