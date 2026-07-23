Бойцы «БАРС-Сармат» сбивают украинские дроны на подлете к городам ДНР

ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Бойцы ЦСН «БАРС-Сармат» в составе группировки войск «Южная» предотвращают атаки украинских дронов на населенные пункты ДНР с помощью системы патрулирования и оперативного оповещения. Как сообщил ТАСС начальник автомобильной службы с позывным Барс, экипажи мобильных огневых групп поражают цель из пулеметов до подлета к жилым зонам.
«За каждым экипажем закреплен свой участок местности, в котором он находится, проводит постоянное патрулирование территории и постоянно находится на связи. В случае обнаружения БПЛА, если находится рядом, он выдвигается и принимает все меры к его поражению», — сказал Барс.
Он пояснил, что бойцам мобильных огневых групп оперативно передается информация об обнаруженном ударном дроне противника, его координатах и направлении полета. Соответственно, по летящему дрону наносится плотный огонь из пулеметов в определенных направлениях на подлете к населенному пункту, чтобы не причинить ущерб гражданским лицам и постройкам.