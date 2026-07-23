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Пожар охватил АЗС в Сумах на севере Украины

В Сумах вспыхнула автозаправочная станция в Заречном районе. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Источник: Life.ru

В сообщении говорится, что на месте произошло возгорание на АЗС, однако о масштабе повреждений и возможных пострадавших не сообщается. Позднее в городе прогремели два взрыва. Согласно карте воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена в Сумской области и ещё в четырёх регионах.

А ранее в Минобороны РФ заявили о поражении объектов с беспилотниками, предназначенными для поставки Вооружённым силам Украины. Согласно информации ведомства, удары были нанесены по складам в Одессе и посёлке Молодёжное, который находится примерно в 10 километрах к юго-западу от города. Для атаки применялись ударные беспилотники, а также высокоточное оружие, базирующееся на земле и в воздухе.

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