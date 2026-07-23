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Силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку Ирана

Об этом сообщил генеральный штаб армии страны.

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Система ПВО Кувейта работает над отражением атаки иранских беспилотников. Об этом сообщил генеральный штаб армии страны.

«В настоящее время кувейтские системы ПВО отражают вражеские беспилотные удары», — говорится в заявлении ведомства в X.

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