Силы ПВО Кувейта отражают воздушную атаку Ирана

ДОХА, 23 июля. /ТАСС/. Система ПВО Кувейта работает над отражением атаки иранских беспилотников. Об этом сообщил генеральный штаб армии страны.
«В настоящее время кувейтские системы ПВО отражают вражеские беспилотные удары», — говорится в заявлении ведомства в X.
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