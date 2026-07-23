Бойцы армии России контролируют большую часть Писаревки в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Писаревки, то здесь большая часть населённого пункта под нашим контролем, часть ещё остаётся в так называемой серой зоне», — сообщил он ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что Киев направляет в Краматорск и Славянск разношёрстный контингент.
По словам эксперта, подразделения Вооружённых сил России, освободив населённый пункт Волоховское Харьковской области, зачистили обширный участок местности у посёлка.