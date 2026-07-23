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Армия Кувейта заявила, что системы ПВО страны ведут перехват беспилотников

Системы ПВО армии Кувейта ведут перехват беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта заявил, что системы противовоздушной обороны страны отражают атаку беспилотников.

«В настоящее время кувейтские системы ПВО отражают атаки вражеских беспилотников», — говорится в сообщении генштаба в соцсети X.

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