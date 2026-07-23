Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран допустил ограниченный проход судов через Ормузский пролив

Иран не отменил режим ограничений в Ормузском проливе, однако допустил проход отдельных судов при соблюдении специальных требований. Об этом сообщил штаб «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил страны.

Источник: Life.ru

В Тегеране уточнили, что суда, которым разрешат пересечь пролив, должны двигаться только по определённым маршрутам и выполнять ранее объявленные правила. При этом свободное судоходство в районе пролива, согласно заявлению, по-прежнему не восстановлено.

В то же время командующий ВКС КСИР Маджид Мусави заявил, что Иран ответит на возможные удары по своей инфраструктуре. Он предупредил, что последствия могут затронуть союзников США, предоставляющих территории для размещения американского военного контингента.

А ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что нефтяной экспорт с Ближнего Востока прекратится, если Иран не сможет продавать сырьё. Он связал безопасность региональной инфраструктуры с безопасностью Ирана. По словам спикера, обстановка в проливе также не вернётся к довоенному состоянию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше