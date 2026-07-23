Иран допустил ограниченный проход судов через Ормузский пролив

В Тегеране уточнили, что суда, которым разрешат пересечь пролив, должны двигаться только по определённым маршрутам и выполнять ранее объявленные правила. При этом свободное судоходство в районе пролива, согласно заявлению, по-прежнему не восстановлено.
А ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что нефтяной экспорт с Ближнего Востока прекратится, если Иран не сможет продавать сырьё. Он связал безопасность региональной инфраструктуры с безопасностью Ирана. По словам спикера, обстановка в проливе также не вернётся к довоенному состоянию.
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