В Сумах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
Этот же телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в Сумах ночью в четверг.
«Взрыв в Сумах», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей Украины.
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