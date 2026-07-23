Глава ВКС КСИР пообещал ответить на атаки по электростанциям Ирана

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановкой нефтяного экспорта с Ближнего Востока. По его словам, другие страны региона не смогут продавать нефть, если такой возможности лишится Иран. Галибаф также связал безопасность региональной инфраструктуры с безопасностью исламской республики и исключил возвращение обстановки в проливе к довоенному состоянию.