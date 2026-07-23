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США начали новый раунд ударов по иранским целям

ВС США начали новый раунд ударов по иранским целям.

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты начали новую волну ударов по Ирану, сообщило в соцсети Х Центральное командование Вооруженных сил страны.

«Вооруженные силы США по указанию верховного главнокомандующего начали наносить новые удары по иранским военным целям», — говорится в заявлении.

Ранее портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.

В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта..

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