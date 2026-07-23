NYT рассказала о предстоящих «серьезных испытаниях» для Драпатого

Перестановки в Вооруженных силах Украины произошли на фоне ухода Федорова с поста главы Минобороны. Незадолго до его отставки стало известно об обострившемся конфликте между министерством и Генштабом. После увольнения 15 июля Федоров призвал к смене главнокомандующего ВСУ, заявив, что при Сырском армия не может оперативно адаптироваться и использовать новые тактики и инструменты. После назначения Драпатого бывший министр обороны назвал его «глотком свежего воздуха и новой надеждой».