NYT рассказала о предстоящих «серьезных испытаниях» для Драпатого

По мнению аналитиков, опрошенных NYT, первоочередной задачей новой команды является обеспечение того, чтобы перестановки в ВСУ не замедлили темп операций на фронте.
Новому главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому предстоит пройти серьезные испытания после того, как он сменил генерала Александра Сырского. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в ВСУ и аналитиков.
NYT пишет, что новому главкому предстоит решить комплекс проблем, включая недостатки системы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкоматов) и защиту энергосетей от ударов зимой на фоне нехватки боеприпасов для ПВО. Кроме того, ему необходимо наладить взаимодействие между вооруженными силами и министерством обороны, между которыми обострились разногласия.
По мнению аналитиков, опрошенных изданием, Драпатому предстоит найти баланс между «оперативной независимостью, которую отстаивают военные реформаторы, и стремлением Зеленского к прямому управлению на поле боя».
NYT отмечает, что Драпатый известен как один из ключевых авторов стратегии «дронной линии». Ожидается, что новый главком будет продвигать технологические инициативы, которые поддерживал бывший министр обороны Михаил Федоров. Как отметила депутат Рады и бывший командир спецназа Людмила Буймистер, она ожидает, что генерал Драпатый изменит культуру управления, прекратит практику микроменеджмента и сделает более последовательным развертывание войск.
Аналитики предупреждают о рисках смены командования в период боевых действий — отставной австралийский генерал Мик Райан отметил, что такая ситуация создает «период неопределенности, пока новые лидеры осваиваются».
Перестановки в Вооруженных силах Украины произошли на фоне ухода Федорова с поста главы Минобороны. Незадолго до его отставки стало известно об обострившемся конфликте между министерством и Генштабом. После увольнения 15 июля Федоров призвал к смене главнокомандующего ВСУ, заявив, что при Сырском армия не может оперативно адаптироваться и использовать новые тактики и инструменты. После назначения Драпатого бывший министр обороны назвал его «глотком свежего воздуха и новой надеждой».
Накануне Зеленский поблагодарил Сырского и сообщил, что уже обсудил с ним «правильную передачу дел». Украинский лидер также заявил, что предложил экс-главе Минобороны Федорову достойную позицию во власти, которая связана с развитием технологической составляющей государства. 22 июля были подписаны указы об отставке Сырского и назначении Драпатого.
Сам Сырский прокомментировал свое увольнение, заявив, что независимо от должности продолжит служить Украине. По словам экс-главкома, за время его командования изменения коснулись не только боевых действий, но и самой структуры армии.
В Кремле сочли, что смена главкома ВСУ не приведет к принципиальным изменениям. «Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна. Наши вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта. Ну, а в силу этой пертурбации киевский режим потряхивает внутри», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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