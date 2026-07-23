Хуситы заявили об атаке на саудовские танкеры

ДОХА, 23 июл — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что атаковало два саудовских нефтяных танкера, нарушивших запрет на морское судоходство.
«Мы провели специальную военную операцию, целью которой стали два саудовских нефтяных танкера Encelia и Layla, нарушивших запрет на судоходство в Красном море», — говорится в сообщении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале.
Хуситы отметили, что операция была проведена с применением баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. «Цели были поражены с высокой точностью, что привело к возникновению пожара», — отмечается в сообщении.
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