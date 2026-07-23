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Хуситы атаковали два саудовских танкера в Персидском заливе

Йеменские хуситы заявили, что ударили по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии — Encela и Laylia. По утверждению боевиков, суда нарушили введенную ей морскую блокаду, передает Reuters.

Йеменские хуситы заявили, что ударили по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии — Encela и Laylia. По утверждению боевиков, суда нарушили введенную ей морскую блокаду, передает Reuters.

В Центре координации морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) сообщили, что одно из атакованных судов находится в 70 морских милях к юго-западу от саудовского порта Эль-Шукайк. Капитан танкера доложил о попадании неизвестного снаряда, который вызвал пожар на борту. Сейчас экипаж тушит огонь. О пострадавших сообщений не поступало, о разливе нефти в море информации нет.

Хуситы объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в понедельник. В группировке назвали это ответом на 12-летнюю блокаду портов и аэропортов северо-западного Йемена, который контролируют хуситы. В Эр-Рияде ответили, что решительно ответят на эти действия.

Реакция мировых СМИ на блокаду Саудовской Аравии — в материале «Ъ».

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