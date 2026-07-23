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США начали новую серию ударов по военным целям в Иране

Американские военные начали новую серию ударов по объектам на территории Ирана. Атаки стартовали 23 июля в 00:30 мск, сообщило Центральное командование ВС США.

«По приказу верховного главнокомандующего сегодня в 17:30 по времени Восточного побережья США силы США начали наносить новые удары по иранским военным целям», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил наносить удары по любым объектам в Иране, которые Вашингтон свяжет с ядерной программой. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме. Газета The Wall Street Journal писала, что Тегеран разместил тысячи центрифуг в подземном комплексе внутри горы Пикакс. По данным издания, сведения о расположении оборудования американской стороне передала израильская разведка. Посредники также предложили США ввести десятидневное прекращение огня. Портал Axios сообщал, что Белый дом изучает инициативу и одновременно наращивает военное присутствие в регионе.

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