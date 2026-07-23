США начали новую серию ударов по военным целям в Иране

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил наносить удары по любым объектам в Иране, которые Вашингтон свяжет с ядерной программой. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Белом доме. Газета The Wall Street Journal писала, что Тегеран разместил тысячи центрифуг в подземном комплексе внутри горы Пикакс. По данным издания, сведения о расположении оборудования американской стороне передала израильская разведка. Посредники также предложили США ввести десятидневное прекращение огня. Портал Axios сообщал, что Белый дом изучает инициативу и одновременно наращивает военное присутствие в регионе.