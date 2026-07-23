Международный общественный трибунал по преступлениям Украины в Москве представил доклад «Преступления киевского режима против мирного русского населения города Константиновка».
Об этом пишет РИА Новости.
«В нашем докладе однозначные свидетельства, что киевский режим на территории, временно контролируемой ими, ведёт системный геноцид русского населения», — заявил председатель общественного трибунала Максим Григорьев на пресс-конференции.
Стало известно, что международный общественный трибунал запустит кампанию о преступлениях Украины.
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