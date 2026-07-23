«Системный провал»: западные СМИ — о смертности и пожарах в Европе на фоне рекордной жары

Reuters выражает сомнение в том, что Франция усвоила урок 2003 года, когда она оказалась совершенно не готовой к аномальной жаре. Так, Франсуа Бурдийон, возглавлявший французское агентство общественного здравоохранения с 2016 по 2019 год, заявил, что власти «уклонялись от того, чтобы разбираться со структурными уязвимостями в городах, больницах, школах и интернатах (для инвалидов и престарелых. — RT)».