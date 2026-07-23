«Системный провал»: западные СМИ — о смертности и пожарах в Европе на фоне рекордной жары

Западные СМИ обращают внимание на неготовность Европы к аномальной жаре этого лета. Как отмечает Reuters, рекордно высокие температуры создали небывалую нагрузку на похоронные бюро во Франции. EUObserver отмечает, что жара унесла жизни тысяч людей во Франции, Бельгии и Нидерландах из-за их провальной жилищной политики. А Fox News называет бесхозяйственность одной из главных причин лесных пожаров во Франции и Испании.
Рекордная жара в Европе, ставшая причиной повышенной смертности и масштабных лесных пожаров, привлекла внимание западных СМИ. В частности, ряд изданий обращает внимание на халатность французского руководства, не принявшего мер по защите населения.
Как сообщает Reuters, лето 2026 года во Франции отметилось «мрачным сочетанием трёх факторов, меняющих облик страны»: речь идёт о потеплении климата, старении населения и острой нехватке денежных средств у государства.
«Рекордно высокие температуры, наступившие в этом году очень рано, привели к беспрецедентным лесным пожарам в окрестностях Парижа, закрытию школ и чрезмерной нагрузке на плохо оборудованные больницы, — пишет агентство. — Жара также ускорила гибель уязвимых пожилых людей, живущих в душных домах или учреждениях для престарелых».
«Французские похоронные бюро едва справляются с нагрузкой из-за повышенной смертности в связи с аномальной жарой».
По данным на конец июня, когда температура во Франции достигала 43,8 °C, аномальная жара унесла жизни нескольких тысяч человек на территории страны, при этом в Париже число смертельных случаев выросло почти на 65%, говорится в материале.
«Эти цифры являются предварительными, принимающими во внимание 60% всех смертей, и, вероятно, будут расти с получением более полных данных», — уточняет Reuters.
Агентство сообщает, что французские похоронные бюро перегружены.
«Эти трагедии не были неизбежными».
Смерти от жары в европейских странах — не природное бедствие, а следствие провальной жилищной политики, полагают обозреватели EUObserver.
«Только во Франции, Бельгии и Нидерландах из-за июньской жары погибло на 3,7 тыс. человек больше. Эти трагедии не были неизбежными. Это результат политических решений или отсутствия таковых в отношении строительства и ремонта наших домов», — подчёркивают авторы.
«Смертельные случаи в Европе из-за жары — это не “стихийные бедствия”, а следствие решений в жилищной политике».
Отмечается, что почти каждый третий европеец живёт в арендуемом жилье, при этом зачастую речь идёт о домах с плохой теплоизоляцией и низкой энергоэффективностью. В результате во время сильной жары воздух в помещениях перегревается. Ситуация осложняется тем, что миллионы европейских арендаторов просто не имеют права улучшить свои условия, например, установив жалюзи, говорится в статье.
«Поскольку температура продолжает повышаться, те, кто меньше всего способен адаптироваться, платят самую высокую цену. Это не случайность, это системный провал», — резюмирует EUObserver.
Reuters выражает сомнение в том, что Франция усвоила урок 2003 года, когда она оказалась совершенно не готовой к аномальной жаре. Так, Франсуа Бурдийон, возглавлявший французское агентство общественного здравоохранения с 2016 по 2019 год, заявил, что власти «уклонялись от того, чтобы разбираться со структурными уязвимостями в городах, больницах, школах и интернатах (для инвалидов и престарелых. — RT)».
Агентство приводит мнение сотрудницы дома престарелых: «Пока ничего не меняется и я не уверена, что изменится. Пожилые люди не имеют значения для наших политиков».
Возможности властей инвестировать в персонал и оборудование таких учреждений затруднено из-за стремления «сокращать дефицит и сохранять целевые показатели расходов в таких областях, как оборона», объясняет Reuters.
Ранее газета Le Monde обращала внимание на давнюю непоследовательную политику французского руководства в вопросе защиты населения от экстремальных погодных условий.
«Неподготовленность Франции к таким жарким периодам становится всё более очевидной. Классический пример — адаптация жилищного законодательства. В течение многих лет государственная политика колебалась между принятием амбициозных нормативных актов и их смягчением несколько месяцев спустя в зависимости от избирательных циклов и лоббирования в сфере недвижимости», — отмечается в статье.
Европа в огне.
Тем временем рекордно высокие температуры привели к масштабным лесным пожарам по всей Европе, сообщает The Independent.
«Из-за недавних периодов жары растительность стала сухой и легковоспламеняющейся», — объясняет газета.
Так, по данным The Independent, в минувшую пятницу в Испании пожарным пришлось бороться с лесным пожаром, охватившим «территорию размером с Сан-Франциско», более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
«Лесные пожары, чрезвычайно крупный град и смертоносные бури: сухая, как трут, Европа пострадала от экстремальных погодных условий».
Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что в этом году Испания уже пострадала от 22 крупных лесных пожаров, передаёт Reuters.
«Мы уже достигли отметки в 100 тыс. гектаров, прежде чем наступил самый критический период года в борьбе с лесными пожарами», — приводит агентство слова испанского премьера.
Со своей стороны, американский новостной сайт Fox News отмечает, что масштабные лесные пожары, терзающие Испанию и Францию с начала месяца, «напоминают армагеддон».
«Примечательно, что на прошлой неделе загорелся знаменитый лес Фонтенбло недалеко от Парижа, уничтожено 2 тыс. гектаров лесных угодий. Было эвакуировано около тысячи человек и задействовано 850 пожарных», — сообщает онлайн-ресурс.
Однако, по утверждению журналиста Fox News, рекордная жара, наблюдаемая во многих частях ЕС, не является единственной причиной пожаров. Согласно последним данным Министерства сельского хозяйства Франции, девять из десяти лесных пожаров возникают по вине людей.
«Пожары в Европе выявили смертоносное сочетание рекордной жары, человеческих ошибок, поджогов и бесхозяйственного землепользования», — гласит заголовок Fox News.
Так, автор статьи обращает внимание на действующий во Франции и Испании запрет на расчистку кустарника на охраняемых территориях, притом что засохшие заросли готовы загореться от малейшей искры.
«Пожары в Европе выявили смертоносное сочетание рекордной жары, человеческих ошибок, поджогов и бесхозяйственного землепользования».
Тем временем Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут новые «смертоностные недели», передаёт The Independent.