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Трамп допустил новый шатдаун правительства США в сентябре

Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства в сентябре.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в сентябре федеральное правительство может вновь столкнуться с приостановкой работы. По его словам, вероятность нового шатдауна остается высокой.

Подобная ситуация уже возникала ранее в этом году, когда из-за отсутствия согласованного финансирования Министерство внутренней безопасности США было вынуждено частично прекратить свою деятельность. Ограничения действовали на протяжении двух месяцев.

Работа ведомства была полностью восстановлена после принятия закона о финансировании, который Трамп подписал 1 мая. Несмотря на это, американский лидер предупредил, что проблема может повториться уже в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США оказалось в сложной ситуации из-за затянувшегося частичного шатдауна, что вынудило сотрудников экономить даже на самых базовых канцелярских расходах.

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