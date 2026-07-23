Трамп допустил новый шатдаун правительства США в сентябре

Подобная ситуация уже возникала ранее в этом году, когда из-за отсутствия согласованного финансирования Министерство внутренней безопасности США было вынуждено частично прекратить свою деятельность. Ограничения действовали на протяжении двух месяцев.
Работа ведомства была полностью восстановлена после принятия закона о финансировании, который Трамп подписал 1 мая. Несмотря на это, американский лидер предупредил, что проблема может повториться уже в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США оказалось в сложной ситуации из-за затянувшегося частичного шатдауна, что вынудило сотрудников экономить даже на самых базовых канцелярских расходах.