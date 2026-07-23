Путин планирует провести встречу с депутатами Госдумы 27 июля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 27 июля российский лидер Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы.
«Да, это так», — подтвердил Песков для ТАСС.
Предположительно, будут обсуждаться результаты деятельности текущего созыва. Работа восьмого созыва Госдумы подходит к концу. В сентябре состоятся выборы нового состава. 27 июля пройдет последнее пленарное заседание весенней сессии и всего созыва. А выборы в Госдуму РФ пройдут 20 сентября 2026 года.
Ранее KP.RU перечислил имена депутатов, которые не будут участвовать в выборах в девятый созыв. Так, скоро покинут Госдуму председатели думских комитетов по труду, соцполитике и ветеранам Ярослав Нилов и по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.