Посольство: бельгийцы запрашивают российские «визы традиционных ценностей»

Жители Бельгии обращаются в российское посольство за «визами традиционных ценностей», сообщили РИА Новости представители российской дипмиссии в Брюсселе.
«По этой программе было выдано 17 виз за 2025 год и девять виз за 2026 год», — заявили дипломаты.
Ранее генеральный консул России в Женеве Игорь Попов сообщил о росте интереса жителей Швейцарии к переезду в Россию на фоне их приверженности традиционным ценностям.
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