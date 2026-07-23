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Посольство: бельгийцы запрашивают российские «визы традиционных ценностей»

Жители Бельгии обращаются в российское посольство за «визами традиционных ценностей», сообщили РИА Новости представители российской дипмиссии в Брюсселе.

Источник: RT на русском

Жители Бельгии обращаются в российское посольство за «визами традиционных ценностей», сообщили РИА Новости представители российской дипмиссии в Брюсселе.

«По этой программе было выдано 17 виз за 2025 год и девять виз за 2026 год», — заявили дипломаты.

Ранее генеральный консул России в Женеве Игорь Попов сообщил о росте интереса жителей Швейцарии к переезду в Россию на фоне их приверженности традиционным ценностям.

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