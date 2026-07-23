КСИР предупредил о минах в Ормузском проливе и призвал не верить США

В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов в ответ заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, и коммерческие суда продолжают свободного проходить коридор при поддержке американского флота. Там добавили, что с начала мая США сопроводили в проливе более 900 судов.