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КСИР предупредил о минах в Ормузском проливе и призвал не верить США

Южная часть Ормузского пролива была заминирована, и судам сейчас невозможно там пройти, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Хоссейн Мохебби. Он обратился к судоходным компаниям и призвал их не пользоваться этим маршрутом.

Южная часть Ормузского пролива была заминирована, и судам сейчас невозможно там пройти, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Хоссейн Мохебби. Он обратился к судоходным компаниям и призвал их не пользоваться этим маршрутом.

«Заминированный маршрут… — это путь к уничтожению ваших капиталов. Не поддавайтесь на обман Америки, убивающей детей», — передает IRNA заявление генерала.

В Центральном командовании ВС Соединенных Штатов в ответ заявили, что Иран не контролирует Ормузский пролив, и коммерческие суда продолжают свободного проходить коридор при поддержке американского флота. Там добавили, что с начала мая США сопроводили в проливе более 900 судов.

Сегодня ночью два саудовских танкера были атакованы в Персидском заливе. По судам ударили йеменские хуситы. Они заявили, что танкеры нарушили введенную ими морскую блокаду.

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