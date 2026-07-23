«Киевский режим потряхивает»: что может стоять за перестановками в военном руководстве Украины

«Киев всегда стоит перед одной проблемой: как бы ему найти некий интегральный Запад? На него давят и англичане, и американцы, и континенталы. И все чуть-чуть по-разному. Поэтому министра обороны сняли, а теперь того, кто был его противником, тоже сняли. Потому что надо успеть быть хорошим для всех, потому что у американцев и европейцев сейчас очень разные позиции. Ссориться нельзя ни с теми ни с другими», — отметил в беседе с RT политолог Дмитрий Журавлёв.