«Киевский режим потряхивает»: что может стоять за перестановками в военном руководстве Украины

Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Александра Сырского и поставил на его место Михаила Драпатого. Ранее Зеленский также отправил в отставку министра обороны Михаила Фёдорова, заменив его на бывшего врио главы СБУ Евгения Хмару. С 2022 года это уже пятый министр обороны и третий главком ВСУ. По словам аналитиков, чехарда в военном руководстве Украины свидетельствует в том числе о плачевном для Киева положении дел на фронте.
Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого, занимавшего пост командующего группировкой Объединённых сил ВСУ.
«Было определено, что новым главнокомандующим Вооружёнными силами Украины станет Михаил Драпатый», — сказал глава киевского режима в видеообращении.
Должности лишился и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Его место займёт Игорь Скибюк.
Комментируя назначение, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которого Зеленский сместил с поста главкома ВСУ в 2024 году, заявил, что Драпатому «будет очень тяжело — значительно тяжелее, чем он себе представляет».
Александр Сырский.
globallookpress.com.
© Keystone Press Agency.
Между тем украинский портал «СТРАНА.ua» отмечает, что с юридической точки зрения к назначению Драпатого «могут быть вопросы». Дело в том, что Зеленский может назначить нового главкома ВСУ только по представлению министра обороны. Однако после отставки главы ведомства Михаила Фёдорова на Украине есть лишь врио министра Евгений Хмара. Его может утвердить в должности только Верховная рада, которая сейчас находится на каникулах. Ближайшее заседание парламента состоится почти через месяц — 18 августа.
Впрочем, Драпатый уже сообщил, что приступил к исполнению обязанностей. По его словам, Зеленский поставил перед ним задачу «усилить наступательные действия во всех доменах».
Под давлением Европы.
Решение о смене главкома ВСУ было принято на фоне скандала с увольнением министра обороны Украины Михаила Фёдорова в середине июля. По официальной версии, одной из причин такого решения стал конфликт Фёдорова с Сырским. Глава киевского режима признался, что ему пришлось выбирать, кого из них оставить на своём посту.
«У вас в такой ситуации есть выбор: либо одна сторона, либо другая», — отметил Зеленский.
Конфликт с Сырским подтвердил и Фёдоров, пояснив, что главком блокировал многие изменения в Минобороны, а вместо реформ и открытого разговора о проблемах плёл интриги.
РИА Новости ещё в мае со ссылкой на источники писало о вражде между Сырским и Фёдоровым. Сообщалось, что причиной разногласий между ними стала борьба за контроль над закупками вооружений.
Митинг в поддержку Михаила Фёдорова.
Gettyimages.ru.
© Oleksandr Khomenko / NurPhoto.
На фоне отставки Фёдорова западные СМИ активно включились в его поддержку. Так, журнал The Economist накануне увольнения министра опубликовал материал, в котором Фёдоров восхвалялся как молодой инноватор и реформатор ВСУ. В свою очередь, издание Politico написало, что усилия Фёдорова по борьбе с коррупцией встретили сопротивление со стороны Сырского, а газета Le Monde отметила, что экс-министр пользуется куда большей популярностью у украинцев, чем главком ВСУ. Наконец, портал EUobserver сообщил, что после отставки министра под вопросом могут оказаться сделки с ЕС о закупке вооружений, которые он подписывал.
Параллельно с этим на Украине были организованы митинги в поддержку Фёдорова по образцу прошлогодних акций в защиту НАБУ и САП. Тогда Зеленский попытался подчинить себе эти антикоррупционные ведомства, но под давлением Запада и на фоне уличных выступлений отменил решение. Как следует из материала «СТРАНА.ua», в этот раз Зеленскому опять пришлось пойти на попятную под давлением ЕС.
«Зеленский ещё вчера утром не хотел отправлять в отставку Сырского, но был вынужден это сделать не столько под давлением протестов (они были не слишком многочисленными и не являлись для него какой-либо серьёзной угрозой), сколько под нарастающим, хотя и негласным давлением Европы», — утверждает издание со ссылкой на источники.
Кто такой Драпатый?
По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, новый главком ВСУ является 100%-ным неонацистом.
«Драпатый — это 100%-ный бандеровец и нацист, он прославился жестоким подавлением восстания в Мариуполе (в 2014 году. — RT), жесточайшим террором. Про Хмару тоже нельзя сказать ничего хорошего», — пояснил он в комментарии ТАСС.
О преступлениях Драпатого в Мариуполе напомнил и бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«Он отметился в первый раз в мае 2014 года, когда националисты разгоняли (людей. — RT), устроили побоище в Мариуполе. Драпатый командовал батальоном 72-й механизированной бригады и лично сидел за штурвалом БМП, которая громила баррикады ополчения Донбасса в Мариуполе 9 мая и давила мирных людей. Знаменитый кадр, когда украинская БМП прыгала через баррикады на улице Мариуполя, — это ей как раз управлял Михаил Драпатый. Он причастен к огромному побою 9 мая 2014 года в Мариуполе, когда погибли около 20 мирных жителей», — сказал Прозоров.
Михаил Драпатый.
AP.
© Ukrainian Presidential Press Office.
Он добавил, что Драпатый также успел побывать в окружении в изваринском котле в 2014 году.
«Ему ставят в заслугу, что он вырвался из котла, вывел своих подчинённых, около 200 человек, но никто не упоминает, что, чтобы выйти, им пришлось бросить всю технику своей бригады», — говорит Прозоров.
Ранее СК РФ заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах он вместе с Виктором Николюком осуществлял общее командование операцией Объединённых сил Украины. Под их руководством украинские боевики произвели более 70 обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР, в результате чего погибли и были ранены 154 человека. Драпатый числится в базе розыска МВД России.
«Главкомы неправильные и министры никудышные».
Комментируя отставку Сырского, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков констатировал, что киевский режим «потряхивает».
«Все эти пертурбации… Киевский режим потряхивает изнутри — это понятно, это видно невооружённым глазом», — заявил он.
В свою очередь, аналитики полагают, что Зеленский был вынужден вслед за Фёдоровым уволить Сырского, чтобы угодить всем своим спонсорам на Западе.
«Киев всегда стоит перед одной проблемой: как бы ему найти некий интегральный Запад? На него давят и англичане, и американцы, и континенталы. И все чуть-чуть по-разному. Поэтому министра обороны сняли, а теперь того, кто был его противником, тоже сняли. Потому что надо успеть быть хорошим для всех, потому что у американцев и европейцев сейчас очень разные позиции. Ссориться нельзя ни с теми ни с другими», — отметил в беседе с RT политолог Дмитрий Журавлёв.
При этом эксперты напоминают, что с 2022 года Хмара стал уже пятым министром обороны, а Драпатый — третьим главкомом. Собеседники RT считают, что причиной такой чехарды в военном руководстве Украины являются в том числе неудовлетворительные результаты на фронте.
«Ситуацию на фронте и в социально-экономическом развитии нельзя назвать благополучной для Киева. Соответственно, все провалы надо на кого-то свалить. И отставка должностных лиц — это способ выпустить пар и как-то снизить общественное недовольство. Украина находится в очень сложном положении. В Киеве идёт активная внутренняя борьба между разными политическими кланами», — сказал в комментарии RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.
Схожего мнения придерживается и Дмитрий Журавлёв. По его словам, перестановки связаны с отсутствием результатов на линии соприкосновения.
«Победы на поле боя, которую Зеленский пообещал западным кураторам, нет. Обещать обещал, а сделать не может. Лучший способ защититься — менять начальников и обвинять во всём их вместо себя. Дескать, главкомы неправильные и министры никудышные», — подытожил политолог.