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Трамп назвал сенат США гиблым местом

Трамп подверг резкой критике работу сената США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике работу сената, подчеркнув, что верхняя палата зачастую используется для блокирования важных инициатив.

«Сенат является тем местом, куда вы посылаете вещи, когда хотите, чтобы они умерли», — сказал американский лидер в ходе митинга в штате Джорджия.

Недовольство президента вызвано тем, что республиканское большинство в сенате отказывается отменять правило, известное как «филибастер». Согласно этому правилу, для принятия любого законопроекта требуется поддержка 60 из 100 сенаторов, что делает процесс утверждения законодательных инициатив крайне сложным.

«Нынешняя ситуация в Сенате вызывает серьёзные вопросы», — резюмировал Трамп.

Ранее также сообщалось, что в конгрессе США между республиканцами и демократами произошла острая словесная перепалка.

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