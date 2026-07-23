Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: ЕС может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

Греческой судоходной компании Dynagas разрешат продолжать перевозки СПГ российского производства.

Греческой судоходной компании Dynagas разрешат продолжать перевозки СПГ российского производства.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что ЕС готов пойти на уступки в рамках 21-го пакета санкций.

«Сделка, которая ещё должна быть одобрена послами из 27 стран ЕС в четверг, позволит компаниям из блока продолжать перевозить экспортный СПГ из Москвы в третьи страны в течение 12 месяцев, этот период может быть продлён», — говорится в публикации.

Отмечается, что объёмы будут ограничены показателями 2025 года.

Ранее сообщалось, что против 21-го пакета антироссийских санкций выступили шесть стран Евросоюза. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют пересмотра мер и угрожают блокировкой.

Греция выступила против принятия 21-го пакета санкций Евросоюза, не согласившись на запрет транспортировки российского СПГ в третьи страны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше