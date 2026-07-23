FT: ЕС может разрешить Греции продолжать перевозить российский СПГ

«Сделка, которая ещё должна быть одобрена послами из 27 стран ЕС в четверг, позволит компаниям из блока продолжать перевозить экспортный СПГ из Москвы в третьи страны в течение 12 месяцев, этот период может быть продлён», — говорится в публикации.