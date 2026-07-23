В Липецкой и Воронежской областях объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территориях Липецкой и Воронежской областей.
Об этом уведомили главы регионов.
Губернаторы призвали жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
Ранее стало известно, что два человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Курской области.
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Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше