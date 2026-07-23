США бомбят Иран двенадцатую ночь подряд

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новой волны ударов по Ирану. Американская армия бомбит территорию Исламской Республики двенадцатую ночь подряд, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.
По информации иранского агентства Fars, два взрыва прозвучали в окрестностях портового города Бушир на берегу Персидского залива. Обстрел позже подтвердили местные власти. Еще несколько взрывов были слышны в южном городе Сирик. О ракетном обстреле в городе Ахваз также сообщил замгубернатора провинции Хузестан. Какие именно цели атаковали США, пока не уточняется.
В ответ силы Ирана сообщили об атаке на американские базы в Кувейте. Армия эмирата сообщила об отражении атак беспилотников силами ПВО.