США бомбят Иран двенадцатую ночь подряд

По информации иранского агентства Fars, два взрыва прозвучали в окрестностях портового города Бушир на берегу Персидского залива. Обстрел позже подтвердили местные власти. Еще несколько взрывов были слышны в южном городе Сирик. О ракетном обстреле в городе Ахваз также сообщил замгубернатора провинции Хузестан. Какие именно цели атаковали США, пока не уточняется.