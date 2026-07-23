Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США бомбят Иран двенадцатую ночь подряд

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новой волны ударов по Ирану. Американская армия бомбит территорию Исламской Республики двенадцатую ночь подряд, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новой волны ударов по Ирану. Американская армия бомбит территорию Исламской Республики двенадцатую ночь подряд, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети X.

По информации иранского агентства Fars, два взрыва прозвучали в окрестностях портового города Бушир на берегу Персидского залива. Обстрел позже подтвердили местные власти. Еще несколько взрывов были слышны в южном городе Сирик. О ракетном обстреле в городе Ахваз также сообщил замгубернатора провинции Хузестан. Какие именно цели атаковали США, пока не уточняется.

В ответ силы Ирана сообщили об атаке на американские базы в Кувейте. Армия эмирата сообщила об отражении атак беспилотников силами ПВО.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше