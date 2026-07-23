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В Киеве предупредили о готовности Зеленского сдаться

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Отставка экс-главкома ВСУ Александра Сырского говорит о готовности Владимира Зеленского быстро сдаться при достаточном давлении, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

Источник: Reuters

«Конечно, и друзья, и враги здесь, на Украине, это видят. Они понимают, что при достаточном давлении Зеленский может довольно быстро сдаться», — сказал журналист, отвечая на вопрос ведущего о последствиях отставки экс-главкома ВСУ Александра Сырского.

По словам корреспондента, многие его коллеги отмечают, что в действиях главы киевского режима нет никакой последовательности.

«Если борьба за власть между кланами внутри страны обострится, это может стать крайне опасным для Украины», — резюмировал Ваннер.

Во вторник Зеленский объявил об отставке Александра Сырского с должности главкома ВСУ, назначив на его место Михаила Драпатого.

Ранее глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.

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