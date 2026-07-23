Российские банки повысили ставки по краткосрочным вкладам

В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что банк повысил ставки по фиксированным вкладам с 18 июля на сроки 3, 4 и 6 месяцев. «Максимальные ставки по вкладам составили 14% на сроках 3, 4 месяца и 13,8% на сроках 6 месяцев в сегменте премиальных клиентов, 13,5% на сроках 3, 4 месяца и 13,6% на сроках 6 месяцев в рамках стандартных предложений», — говорится в сообщении.