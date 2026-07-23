СМИ: силы ПВО перехватили БПЛА над Иракским Курдистаном

ДОХА, 23 июл — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны в столице Иракского Курдистана Эрбиле перехватили беспилотники, сообщил иракскому агентству Shafaq News местный источник.
«В разных районах Эрбиля раздались четыре громких взрыва. Взрывы стали результатом перехвата беспилотников системами противовоздушной обороны над городом», — отметил источник.
Ранее в результате нападения на штаб-квартиру Партии свободы Курдистана, которая является иранским оппозиционным движением курдов в Иракском Курдистане, пострадали шесть членов партии.
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