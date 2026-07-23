В Уругвае обстреляли автобусы с аргентинскими футбольными фанатами

Стрельба началась, когда около 15 автобусов клуба выехали со стадиона Gran Parque Central и направились в сторону Аргентины по шоссе № 1. Один из болельщиков был ранен. Преступники ехали вслед за автобусами на мотоциклах и успели скрыться с места происшествия.