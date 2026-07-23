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В Уругвае обстреляли автобусы с аргентинскими футбольными фанатами

В Уругвае обстреляли автобусы, на которых ехали болельщики аргентинского футбольного клуба «Тигре» после победы над уругвайским «Насьоналем» (3:0) в Южноамериканском кубке. В нападении подозревают фанатов местной команды, пишет Montevideo Portal.

В Уругвае обстреляли автобусы, на которых ехали болельщики аргентинского футбольного клуба «Тигре» после победы над уругвайским «Насьоналем» (3:0) в Южноамериканском кубке. В нападении подозревают фанатов местной команды, пишет Montevideo Portal.

Стрельба началась, когда около 15 автобусов клуба выехали со стадиона Gran Parque Central и направились в сторону Аргентины по шоссе № 1. Один из болельщиков был ранен. Преступники ехали вслед за автобусами на мотоциклах и успели скрыться с места происшествия.

«Это была девятимиллиметровая пуля. Ее извлекли из моего тела. Слава Богу, ничего серьезного не случилось», — сказал пострадавший в разговоре с TN.

Клуб «Тигре» осудил произошедшее. «Наша организация категорически осуждает любые проявления насилия. Футбол должен быть праздником. Ни при каких обстоятельствах мы не должны мириться с тем, что безопасность наших людей подвергается риску», — указано в заявлении в соцсети X.