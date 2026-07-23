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Guardian: после увольнения Федорова на Зеленского возросло давление

Попытки Зеленского смягчить общественное недовольство провалились.

Источник: Аргументы и факты

После того как Михаил Федоров был освобожден от должности министра обороны Украины, Владимир Зеленский оказался под усиливающимся давлением, о чем сообщает британское издание The Guardian.

В стране продолжаются массовые протесты, участники которых поддерживают Федорова и заявляют, что не прекратят своих действий до удовлетворения всех выдвинутых требований.

При этом попытка Зеленского смягчить общественное недовольство, предложив Федорову другую должность в правительстве, пока не принесла ожидаемых результатов.

Ранее высокопоставленный представитель ВСУ также сообщил The Guardian, что восстановление Федорова на посту министра обороны станет серьезным ударом по репутации Зеленского и будет воспринято как проявление слабости.

Накануне зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что кризис на Украине может привести к убийству Зеленского.

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