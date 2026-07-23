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Эксперт рассказал, что ожидается от встречи Лаврова и Рубио

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. От встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио ожидается прояснение позиции США по ситуации вокруг украинского конфликта, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.

«От встречи Лаврова и Рубио я ожидаю, прежде всего, расстановки точек над i в части позиции США в отношении нынешней эскалации украинского конфликта… и касательно условий окончательного урегулирования, изменилась ли позиция США по сравнению с той позицией, которую они сами предложили в преддверии саммита в Анкоридже, или она осталась неизменной», — сказал эксперт в беседе с агентством.

По его словам, в последнее время приверженность США тем договоренностям «вызывает сомнения», поскольку Вашингтон пытается добиться от Москвы дополнительных уступок, поддерживая эскалацию боевых действий и активно обсуждая законопроект Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых антироссийских санкциях.

«Есть острая необходимость довести до понимания Соединенных Штатов, что то давление, которое сейчас на Россию оказывается — и в виде гораздо более интенсивных террористических ударов, и в виде обсуждения законопроекта Линдси Грэма — не заставит пойти на те уступки, которых добиваются от Москвы», — подчеркнул Суслов.

При этом он уточнил, что на предстоящей встрече важно определить форматы дальнейшего взаимодействия с США по урегулированию украинского конфликта, а также наметить перспективы российско-американских отношений после прекращения боевых действий.

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