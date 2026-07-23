Эксперт рассказал, что ожидается от встречи Лаврова и Рубио

«От встречи Лаврова и Рубио я ожидаю, прежде всего, расстановки точек над i в части позиции США в отношении нынешней эскалации украинского конфликта… и касательно условий окончательного урегулирования, изменилась ли позиция США по сравнению с той позицией, которую они сами предложили в преддверии саммита в Анкоридже, или она осталась неизменной», — сказал эксперт в беседе с агентством.