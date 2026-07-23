Эксперт рассказал, что ожидается от встречи Лаврова и Рубио

Ранее в среду Лавров заявил, что встреча с Рубио согласована и запланирована на первую половину дня четверга на полях мероприятий АСЕАН в Маниле.
«От встречи Лаврова и Рубио я ожидаю, прежде всего, расстановки точек над i в части позиции США в отношении нынешней эскалации украинского конфликта… и касательно условий окончательного урегулирования, изменилась ли позиция США по сравнению с той позицией, которую они сами предложили в преддверии саммита в Анкоридже, или она осталась неизменной», — сказал эксперт в беседе с агентством.
По его словам, в последнее время приверженность США тем договоренностям «вызывает сомнения», поскольку Вашингтон пытается добиться от Москвы дополнительных уступок, поддерживая эскалацию боевых действий и активно обсуждая законопроект Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) о новых антироссийских санкциях.
«Есть острая необходимость довести до понимания Соединенных Штатов, что то давление, которое сейчас на Россию оказывается — и в виде гораздо более интенсивных террористических ударов, и в виде обсуждения законопроекта Линдси Грэма — не заставит пойти на те уступки, которых добиваются от Москвы», — подчеркнул Суслов.
При этом он уточнил, что на предстоящей встрече важно определить форматы дальнейшего взаимодействия с США по урегулированию украинского конфликта, а также наметить перспективы российско-американских отношений после прекращения боевых действий.