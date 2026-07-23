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В аэропорту Пензы ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Пензы ввели ограничения на полеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.

«Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.