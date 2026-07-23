МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Росавиация: в аэропорту Пензы ввели ограничения на полеты.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.