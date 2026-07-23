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Бойцы «БАРС-Сармат» сбивают БПЛА ВСУ на подлёте к городам ДНР

Бойцы «БАРС-Сармат» из «Южной» группировки ВС России предотвращают атаки БПЛА ВСУ на населённые пункты ДНР с помощью системы патрулирования и оперативного оповещения.

Бойцы «БАРС-Сармат» из «Южной» группировки ВС России предотвращают атаки БПЛА ВСУ на населённые пункты ДНР с помощью системы патрулирования и оперативного оповещения.

Об этом ТАСС заявил начальник автомобильной службы с позывным Барс.

«В случае обнаружения БПЛА, если находится рядом, он (патрульный экипаж — RT.) выдвигается и принимает все меры к его поражению», — сообщает военный.

Ранее военный корреспондент RT Влад Андрица опубликовал сюжет, в котором показал, как бойцы из 42-й гвардейской дивизии защищают небо в окрестностях Токмака (Запорожская область).

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