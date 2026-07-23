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NZZ: смена руководства ВСУ не снимет напряженность в армии

Перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) не гарантируют украинскому президенту Владимиру Зеленскому разрядку напряженности в армии.

Источник: Аргументы и факты

Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины вряд ли приведут к быстрому снижению внутренней напряженности в армии. К такому выводу пришла швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, оценивая последствия последних решений украинских властей.

По мнению автора публикации, после смены главнокомандующего следует ожидать новых кадровых изменений среди командиров, входивших в окружение бывшего руководителя ВСУ Александра Сырского. Издание предполагает, что обновление военного руководства может сопровождаться масштабной перестановкой ключевых фигур.

В материале также отмечается, что на начальном этапе возможны внутренние конфликты и борьба за влияние внутри армии. Кроме того, газета указывает на ослабление политических позиций президента Украины Владимира Зеленского, что, по мнению авторов, может осложнить процесс реформирования военного командования.

Ранее корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что возможное возвращение Михаила Федорова на пост министра обороны Украины продемонстрирует слабость руководства страны и фактически превратит Владимира Зеленского в номинальную фигуру.

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