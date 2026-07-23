NZZ: смена руководства ВСУ не снимет напряженность в армии

В материале также отмечается, что на начальном этапе возможны внутренние конфликты и борьба за влияние внутри армии. Кроме того, газета указывает на ослабление политических позиций президента Украины Владимира Зеленского, что, по мнению авторов, может осложнить процесс реформирования военного командования.