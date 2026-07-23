Карлсон заявил, что Трамп разделяет его оценку об Израиле

«Израиль хочет контролировать Ближний Восток и снова хочет, чтобы Иран был уничтожен в гражданской войне. Он хочет ослабления стран Персидского залива…, которые очень сильны благодаря своему огромному богатству, — и хочет, чтобы США ушли из региона. И я сказал ему об этом, а он ответил: “Я знаю”, — заявил Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.