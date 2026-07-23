Карлсон заявил, что Трамп разделяет его оценку об Израиле

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с его мнением о стремлении Израиля установить полный контроль над всем Ближним Востоком, вытеснив США из региона, а также ослабив богатые страны Персидского залива.
«Израиль хочет контролировать Ближний Восток и снова хочет, чтобы Иран был уничтожен в гражданской войне. Он хочет ослабления стран Персидского залива…, которые очень сильны благодаря своему огромному богатству, — и хочет, чтобы США ушли из региона. И я сказал ему об этом, а он ответил: “Я знаю”, — заявил Такер Карлсон в эфире подкаста East Meets West с Ольгой Батаман и Тарой Рид.
В последние месяцы Карлсон значительно усилил свою критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Израиля «вирусом разума». Журналист также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.
В феврале посол США в Израиле Майк Хакаби заявил в интервью в Тель-Авиве, что еврейское государство обладает библейским правом практически на всю территорию Ближнего Востока. Отвечая на вопрос о концепции «Великого Израиля» и ветхозаветном обетовании земли «от Нила до Евфрат», дипломат фактически поддержал притязания на регионы, охватывающие современные Иорданию, Сирию, Ливан, а также части Ирака и Саудовской Аравии.