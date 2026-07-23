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В МЧС назвали опасную для купания температуру воды

МЧС: для человека опасно купаться в воде температурой ниже +18 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Переохлаждение организма при купании в водоеме при низкой температуре может вызвать судороги и стать причиной потери сил, опасной для человека может стать вода температурой ниже плюс 18 градусов, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

«Длительное пребывание в воде, особенно при температуре ниже плюс 18 градусов, может привести к резкому переохлаждению организма и вызвать судороги с потерей сил», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае переохлаждения и при первых признаках озноба необходимо сразу же выйти на берег.

Ранее в главке рассказали РИА Новости, что прием алкоголя перед купанием существенно снижает реакцию человека и чувство опасности. Алкоголь также увеличивает риск переохлаждения организма и возникновения судорог. В случае происшествий надо незамедлительно звонить по телефонам «112» или «101».

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