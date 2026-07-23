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Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с США

Дональд Трамп отметил, что Иран уже желает заключить сделку с США и скоро будет готов к этому.

Источник: Аргументы и факты

Иран уже сейчас желает заключить сделку с США, но пока не в состоянии сделать такой шаг, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, иранская сторона будет готова к этому скоро. Трамп в ходе выступления в Мариетте (штат Джорджия) обратил внимание, что Тегеран якобы регулярно стремится изменить параметры сделки на этапе её согласования.

Напомним, в ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В ночь на 8 июля американская сторона обвинила Тегеран в новых атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе и вернулась к регулярным атакам на иранские объекты. Иран в ответ начал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

18 июля заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гариб-Абади сообщил, что Тегеран полностью прекратил выполнение обязательств по меморандуму о взаимопонимании. Он добавил, что в текущей обстановке Тегеран должен полностью сфокусироваться на вопросах национальной обороны и безопасности.

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