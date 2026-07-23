Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с США

Напомним, в ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В ночь на 8 июля американская сторона обвинила Тегеран в новых атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе и вернулась к регулярным атакам на иранские объекты. Иран в ответ начал наносить удары по военным базам США на Ближнем Востоке.