«Картонный Майдан» в Киеве продолжился, несмотря на отставку Сырского

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Биография Александра Сырского

Александр Сырский — украинский военачальник, генерал-полковник и главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Широкую известность он получил после начала полномасштабных боевых действий в 2022 году. Собрали главное из его биографии.